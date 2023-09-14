Киев, 14 сентября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации семей. Об этом он написал 14 сентября в своём Telegram-канале.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населённого пункта, которые постоянно обстреливает враг», — сообщил Прокудин.

Отмечается, что это малонаселённые сёла и посёлки. Куда отправят жителей, не уточняется.

Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украина этого не признаёт и продолжает обстрелы территории региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.

Как сообщало ИА Регнум, данные о якобы эвакуации населения в городе Феодосии являются украинскими фейками. Об этом 14 сентября заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Утром 14 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки на Крым. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над полуостровом 11 украинских беспилотников самолётного типа.