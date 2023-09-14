Симферополь, 14 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Сообщения о якобы эвакуации населения в городе Феодосии являются украинскими фейками. Об этом 14 сентября заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканские. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится», — написал Крючков.

Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что утром 14 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки на Крым. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над полуостровом 11 украинских беспилотников самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, в Евпатории ночью 14 сентября были слышны звуки взрывов. Об этом написали пользователи социальных сетей.