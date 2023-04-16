Вашингтон, 17 апреля, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Антироссийские санкции из-за конфликта на Украине оказались самым грандиозным просчётом Запада за всю современную историю. Об этом пишут аналитики Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон в American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению авторов статьи, санкции, вопреки ожиданиям и предсказаниям многих, не поставили экономику России на колени.

«Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — считают авторы, резюмируя, что, пока Запад борется с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти быстрее, чем в Германии или Британии. В конце концов перегонит и прочие западные экономики, в том числе США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в эфире Venezolana de Televisión представителю Госдепа США отправиться к черту, отвечая на опубликованные в СМИ угрозы Белого дома усилить санкции против его страны, если процесс диалога с оппозицией не продвинется вперёд.