Москва, 14 сентября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, который ушёл из жизни год назад, 14 сентября 2022 года, был экстраординарным человеком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Портрет Владимира Сунгоркина

«Мы все храним светлую память о Сунгоркине. Мы никогда его не забудем, он действительно был экстраординарным человеком, всё это останется в нашей памяти», — сказал он.

По словам Пескова, трудно преувеличить его роль в становлении российской современной журналистики и всегда нужно отдавать должное его «живому интересу и к жизни, и к природе, и к географии, и к профессиональному интересу».

Как передавало ИА Регнум, Сунгоркин скончался 14 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти журналиста стал инсульт.

Тем временем стало известно, что Евросоюз исключил трёх граждан России из санкционного списка в связи с их смертью. В частности, из списка были удалены бывший замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и экс-депутат Госдумы РФ Николай Петрунин.