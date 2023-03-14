ЕС исключил из санкционного списка трёх граждан РФ в связи с их смертью
Евросоюз исключил из санкционного списка Стремоусова, Сунгоркина и Петрунина
Брюссель, 14 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Евросоюз исключил трёх граждан России из санкционного списка. Об этом 14 марта сообщается в официальном журнале ЕС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
Из списка удалены бывший замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и экс-депутат Госдумы РФ Николай Петрунин в связи с их смертью.
13 марта Евросоюз в очередной раз продлил антироссийские санкции на полгода.
Напомним, Сунгоркин умер 14 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Петрунин скончался 12 октября 2022-го в возрасте 46 лет. Стремоусов погиб 9 ноября 2022 года в результате ДТП, ему было 45 лет.