Москва, 14 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Москве следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пожилой женщины при пожаре в районе Отрадное, который начался со ссоры соседки с мужем. Об этом 14 сентября сообщили в столичном главке СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар произошёл утром 14 сентября на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. Пожарные спасли четырёх взрослых и одного ребенка.

По данным прокуратуры, пожар начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, в огне погибла ее соседка-пенсионерка.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Сама пожилая женщина отравилась дымом, после разрешения врачей её будут допрашивать.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в доме престарелых в подмосковном Долгопрудном вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 49 человек, возгорание удалось ликвидировать на площади 20 кв. м.

На Комсомольской площади в Москве 4 сентября загорелась крыша неэксплуатируемого здания около Ленинградского вокзала. После получения сообщения о пожаре сотрудники противопожарной службы полностью ликвидировали возгорание.