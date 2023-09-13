Днепропетровск, Украина, 14 сентября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 14 сентября прозвучали взрывы в нескольких областях. Об этом сообщили местные СМИ.

Spilkuisia.kr.gov.ua Кривой Рог

Телеканалу «Общественное» и изданию «Зеркало недели» жители Днепропетровской области рассказали о звуках нескольких взрывов, в том числе в пригороде Днепра и в Кривом Роге.

Также сообщается об объявлении воздушной тревоги на территории Николаевской, Харьковской областей, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в очередной раз пытались атаковать Брянскую область беспилотником. Попытка была пресечена, сообщили в Минобороны РФ.

В третий раз за несколько часов киевский режим пытался атаковать объекты на территории Брянской области около 00:30 мск 14 сентября.

В результате ночной ракетной атаки ВСУ 13 сентября по Нахимовскому району Севастополя пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.