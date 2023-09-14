Киев, 14 сентября, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Власти Украины и Польши начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил портал Вести. ua.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

«Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода», — отметило издание.

«Зерно раздора» было посеяно весной 2023 года, когда фермеры Польши вышли на забастовку из-за падения цен на зерно почти в два раза. Обвал спровоцировал ввоз в страну более дешевого зерна с Украины. К тому же, в преддверии выборов польские политики делают громкие заявления о сельхозотношениях с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил 12 сентября Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна.

Политик выставил однозначное требование: или ЕС 15 сентября продлит запрет ввоза четырёх видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Польша своим откровенным заявлением относительно ввоза украинского зерна входит в серьёзную конфронтацию с ЕС и Еврокомиссией, от которых можно ждать штрафных санкций, а также непосредственно с Украиной, взаимоотношения с которой подрываются.