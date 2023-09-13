Таллин, 13 сентября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию Эстонии запрещён с 13 сентября, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на заявление главы МВД республики Лаури Ляэнеметса.

Петр Ковалев/ТАСС

Запрет вступил в силу в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Он обусловлен санкциями Евросоюза.

«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — сказал министр Ляэнеметс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Еврокомиссии подтвердили, что в соответствии с санкционным законодательством въезд в страны содружества на автомобилях, зарегистрированных в России, будет считаться запрещённым импортом. Российским гражданам также запрещено ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Позднее в ЕС разъяснили, что у россиян не собираются отнимать на границе недорогие, обычные личные вещи, которые не относятся к предметам роскоши.