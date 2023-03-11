Москва, 11 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин при уходе с поста рекомендовал на свою должность несколько человек. Об этом Кудрин сообщил корреспонденту ТАСС во время поездки в Архангельск, где он принял участие в работе попечительского совета Северного Арктического федерального университета (САФУ).

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Трудно найти такого», — прокомментировал Кудрин отсутствие председателя ведомства.

Алексей Кудрин сообщил, что рекомендовал при уходе «больше, чем одну» кандидатуру. Фамилии он не стал назвать.

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации РФ 30 ноября 2022 года досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называли заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака. Среди возможных претендентов в СМИ называли также первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») и главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»).