Киев, 12 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Китая и Индии слабый интеллектуальный потенциал.

Михаил Метцель/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», — приводит его слова украинский журнал «Новое издание».

По его словам, эти государства в настоящее время зарабатывают на конфликте.

«Так же, как Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — заявил Подоляк, отметив, что вышеуказанные государства эффективно вкладываются в науку.

Как передавало ИА Регнум, ранее Подоляк назвал ООН фиктивной организацией. По его словам, президент Украины поедет выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. По словам советника, украинский лидер будет говорить обо всех аспектах ведущихся боевых действий, но, по его мнению, это мало что даст. Он отметил, что это не приведёт к тому, что там будет что-то существенно изменено в позиции самой ООН. По его мнению, это происходит потому, что ООН — «фиктивная организация», от которой не стоит ожидать чего-то действенного. Подоляк считает ООН учреждением, которое не влияет на что-либо. Он призвал просто принять это как факт.

Подоляк считает, что папа Римский Франциск «поддержал русский мир» и стал инструментом российской пропаганды. 25 августа папа Римский, выступая по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодёжи, призвал молодых людей не забывать, что они наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II.