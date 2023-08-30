Киев, 30 августа, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что папа Римский Франциск «поддержал русский мир» и стал инструментом российской пропаганды. Об этом 30 августа он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды», — сказал он, добавив, что речь понтифика разрушительна для современного гуманизма.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа папа Римский, выступая по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодёжи призвал молодых людей не забывать, что они наследники великой России, святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II.

Слова Франциска вызвали шквал критики в его сторону со стороны Киева. Так, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика «империалистической пропагандой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что папа Римский знаком с российской историей и его призыв к молодёжи не забывать о своём великом наследии весьма отраден. При этом он добавил, что российское наследие не ограничивается только Петром I и Екатериной II.

Как отметила в свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва высоко ценит сбалансированную линию Ватикана по конфликту на Украине, а также усилия Святого престола и лично папы Римского Франциска, которые направлены на достижение мирного решения ситуации.