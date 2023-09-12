Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Россия должна быть самодостаточной, но это не означает изоляцию страны. Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Известия/Константин Кокошкин

«Россия должна быть самодостаточной, но это не значит, что в изоляции, мы будем развивать страну и делать её ещё более сильной, сохранив душу России», — сказал Путин.

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