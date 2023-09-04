Москва, 4 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Россия через пару-тройку недель начнёт поставки бесплатного зерна шести африканским странам, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

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По словам российского лидера, переговоры с шестью государствами Африки по поставкам находятся в завершающей стадии. В целом же РФ готова поставить до 1 млн тонн по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны и рассчитывает на содействие Катара.

«Выход из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет», — отметил Путин.

В то же время глава государства отметил готовность России «реанимировать» зерновую сделку сразу после того, как будет выполнена часть договорённостей относительно РФ. Пока же, указал он, страны Запада по-прежнему блокируют выполнение обязательств, данных Москве.

10 августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев указал, что уже в ближайшее время Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тысяч тонн зерна. 27 июля президент Владимир Путин на саммите Россия ― Африка заявил, что Москва готова поставить нескольким странам континента зерно бесплатно, уточнив, что в первом полугодии на материк отправили 10 млн тонн зерна. Путин подчёркивал, что Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия и не допустит голода в Африке из-за прекращения зерновой сделки, которая, по сути, своё гуманитарное предназначение не оправдала, а большая часть зерна, вывезенного в рамках неё, отправилась в богатые страны, в том числе в Европу.