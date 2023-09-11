Москва, 11 сентября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Новые правила Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге, вступили в силу 1 сентября. Эксперты рассказали, что именно изменилось для пассажиров и стал ли проезд комфортнее, сообщает 11 сентября РИА Новости.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно пункту 93 новых правил, пассажиры поездов дальнего следования, которые едут на нижних полках, обязаны предоставить место у столика соседу с верхней полки для приёма пищи. Время для этого чётко прописано: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут, с 12:00 до 15:00 — не более часа.

В Минтрансе пояснили, что добавили этот пункт из-за многочисленных жалоб проезжающих на верхних полках, у которых нет возможности воспользоваться столом. При этом остаётся неясным, может ли верхний пассажир сидеть на нижней полке, ведь формулировку «предоставить место у столика» можно трактовать по-разному. Кроме того, правилами закреплено, что пассажир не вправе претендовать на чужое место.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, обычно пассажиры просто договариваются между собой, а острые конфликты из-за столика единичны. На помощь пассажирам в таких случаях приходят проводники. А вот новый пункт может привести к дополнительным спорам, тем более что никакой ответственности за его неисполнение не предусмотрено.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) отметили, что теперь у проводника появилось право урегулировать спор в случае возникновения. Пассажиров в компании призвали быть «внимательнее и добрее друг к другу».

Проводник Ольга Осадчая рассказала, что конфликты в поездах чаще бывают из-за громких разговоров и шума, мешающих пассажирам спать.

Новые правила запрещают играть в поездах на музыкальных инструментах, включать колонки и петь в микрофон. Однако всё возможно, если не будет жалоб от других пассажиров — чёткой ответственности не предусмотрено и в этом случае.

Нововведения коснулись документов. Теперь можно путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истёк срок действия, в течение 90 дней.

«Люди покупали билет, а при посадке оказывалось, что документ просрочен. Даже если всего на день, ехать было нельзя», — напомнил Илья Зотов.

Теперь можно ехать по временному удостоверению в случае, если паспорт сдан на замену, или по новому полученному документу. При этом перевозчик должен будет внести изменения в билеты — без доплаты, но «при наличии технической возможности».

Правило, допускающее не более двух ошибок в билете, осталось. Одна из них допустима в фамилии, имени и отчестве, вторая — в номере и серии.

Безбилетного пассажира, которому нет 16 лет, теперь нельзя высадить из поезда без сопровождения взрослых. Его следует передать сотрудникам полиции. По словам Зотова, в поездах дальнего следования такую ситуацию представить сложно, правило применимо скорее к электричкам.

Ещё одно нововведение касается домашних питомцев. Перевозить мелких собак без клетки можно, но по правилам для крупных животных. Собаки или кошки могут ехать и в общем вагоне, но в специальных перевозках. Если клеток нет, пассажиру придётся выкупить для них отдельное купе. Крупные собаки должны ехать в намордниках и на поводках, строго на полу.

Как сообщало ИА Регнум, в прежнем регламенте не было подробного списка документов, позволяющих купить билет на поезд. Теперь оговорено, что купить билет можно по паспорту, временному удостоверению личности, свидетельству о рождении (для лиц до 14 лет), удостоверению личности военнослужащего РФ или моряка, справке об освобождении из мест лишения свободы, паспорту иностранного гражданина, дипломатическому и служебному паспорту.