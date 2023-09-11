Владивосток, 11 сентября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне Приморского края, где состоится церемония присвоения имён двум арктическим танкерам, сообщила 11 сентября пресс-служба Кремля на своём сайте.

Кадр из видео Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда»

«Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Звезда», где принял участие в торжественной церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль», — сказано в сообщении.

Один из кораблей — «Валентин Пикуль» — единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лёд толщиной до 1,7 м.

«Алексей Косыгин» — танкер-газовоз ледового класса ARC7 — первый из трёх спущенных на воду судов, строящихся на ССК «Звезда» в интересах ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот» для проекта «Арктик СПГ-2». Во всём мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лёд толщиной свыше 2 м.

Как передавало ИА Регнум, глава государства 11-12 сентября будет работать во Владивостоке. После посещения «Звезды» Путин ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме видеоконференции президент России проведёт совещание по программе развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, 12 сентября президент России выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. На полях форума состоятся двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.