Берлин, 11 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за её визита в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Ранее 11 сентября она заявила, что Берлин поддержит Киев на пути к ЕС, однако Украина всё еще нуждается в реформах.

«Она позорит Германию. Такого еще не видели», — написал один из читателей.

Второй читатель отметил, что налогоплательщики в Германии продолжают оплачивать поездки Бербок, в которых «она только заявляет о себе и не хочет использовать дипломатию».

«Возможно, Бербок следует остаться в Киеве. Видимо, эта женщина может сделать больше для Украины, чем для своей страны», — написал третий.

Бербок снова предается «своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи», заключили читатели.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Заранее о визите не объявлялось.

Это четвёртый визит немецкого министра на Украину за время российской специальной военной операции. В январе Бербок побывала в Харькове.

По прибытии глава МИД ФРГ заявила о том, что Берлин поддержит киевский режим на пути к вступлению в ЕС, но стране по-прежнему нужны реформы.