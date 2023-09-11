Кривой Рог, Украина, 11 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило 11 сентября издание «Клименко. Тайм».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

Мэр города Александр Вилкул подтвердил, что произошли взрывы. Иных подробностей не приводится.

В Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, отмечает издание.

Как передавало ИА Регнум, о взрывах в Кривом Роге Вилкул также сообщал 8 сентября. По данным Минобороны России, 24 августа были уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской, Днепропетровской областях и в ДНР. Российские военные ликвидировали склады в районах населённых пунктов Львово, Михайловка, Искра и Красногоровка.