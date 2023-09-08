Кривой Рог, Украина, 8 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. В Кривом Роге на Украине прогремел взрыв. Об этом 8 сентября сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он.

По информации украинского издания «Страна», над городом после взрыва заметили столб дыма.

В ночь на 8 сентября и утром в большей части областей Украины действовал режим воздушной тревоги. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в Сумской области на северо-востоке произошла целая серия взрывов. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога и работали средства ПВО.

В Киеве 6 сентября также прогремели взрывы. По словам киевского мэра Виталия Кличко, в городе срабатывала система ПВО.