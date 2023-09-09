Москва, 9 сентября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Мировая общественность должна увидеть, что жители новых регионов России хотят выбирать своё будущее, и голосование там проходит честно и прозрачно, заявил эксперт в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он посетил новые регионы, чтобы ознакомиться с ходом выборов, и призывает других международных наблюдателей сделать так же.

«Я думаю, что важно, чтобы здесь были наблюдатели, чтобы это было показано миру прозрачно, что люди в регионах не только проголосовали за это на референдуме, но теперь они также участвуют в прозрачном демократическом процессе», — сказал эксперт.

Гил также отметил, что понимает, почему жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в прошлом году проголосовали за присоединение к России, так как им была нужна защита от военных ВСУ, которые убивали, насиловали, калечили, грабили, а потом ещё и бомбили жителей. При этом эксперт считает, что многие в мире не захотят увидеть правду.

Выборы в новых регионах проходят в рамках единого дня голосования. Они стартовали в 85 субъектах и завершатся 10 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, назначенный уполномоченным от партии на выборах в новых регионах, заявил, что там самая высокая явка в сравнении с другими субъектами России. Он рассказал, что с учётом досрочного голосования в ДНР явка на вечер 8 сентября составила 60%, в Херсонской области — 58,8%, в ЛНР — 43%, а в Запорожской области — 38%.

При этом ВСУ обстреливают избирательные участки в новых регионах. Украинская армия 7 сентября обстреляла участок в посёлке Новая Збурьевка Херсонской области, из-за чего голосование перенесли в другое место. Ранее, 3 сентября ВСУ обстреляли участок в селе Очеретоватое Запорожской области, когда там проходило досрочное голосование. В той же области под обстрел попали члены избирательной комиссии в селе Широком.