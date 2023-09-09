Киев, 10 сентября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом 10 сентября сообщили украинское издание «Зеркало недели» и портал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности не приводятся, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным мэра города Кривого Рога Александра Вилкула, в городе произошёл взрыв. Глава города предупредил о запрете снимать и выкладывать в интернет последствий взрыва.

Также в Сумской области на северо-востоке произошла целая серия взрывов. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога и работали средства ПВО.