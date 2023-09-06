Киев, 7 сентября, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Сумской области на северо-востоке Украине. Рб этом 6 сентября сообщило издание «Клименко. Тайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в регионе в 22:35 мск объявлена воздушная тревога. Также сообщается, что на территории региона зафиксировано появление беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в расположенном на левом берегу Днепра в Киеве доме прогремел взрыв. Очевидцы заявили, что сразу после этого из квартиры на бульваре Игоря Шамо пошёл дым, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. В столице Украины в тот момент работала система противовоздушной обороны.