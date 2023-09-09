Львов, Украина, 10 сентября, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почётного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Экс-премьер получил степень Doctor Honorius Cause Львовского национального университета имени Ивана Франко», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что Львовский университет имени Ивана Франко присуждает эту степень на основании каких-либо весомых заслуг, даже если он и не имел никакого отношения к этому высшему учебному заведению.

Как передавало ИА Регнум, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон 8 сентября прибыл в Киев, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Украинский лидер, сообщив о встрече с Джонсоном, поблагодарил его за «искреннюю поддержку». В рамках визита в столицу Украины бывший британский премьер-министр посетил ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии.