Борис Джонсон назначен доктором в Львовский университет
Львов, Украина, 4 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Львовский национальный университет имени Ивана Франко провозгласил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона почетным доктором, сообщает 4 октября пресс-служба учебного заведения.
Джонсон также провозглашён «выдающимся британским политиком» и «большим другом» киевского режима.
«Ученый совет Львовского университета присвоил звание «Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко» выдающемуся британскому политику, большому другу [киевского режима], премьер-министру Великобритании (2019-2022) Борису Джонсону», — указано в сообщении на сайте университета.
Напомним, ранее железнодорожная компания «Укрзализныця» выдала Джонсону карту лояльности.