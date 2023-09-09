Киев, 9 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В рядах украинской армии распространены пьянство и употребление наркотиков, но киевские власти замалчивают эти проблемы. Об этом 9 сентября написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«Проблема, которую замалчивают на Украине — это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на «передке», говорят, что траву там курят все, «колеса» глотают 80%, более тяжёлые наркотики употребляют 50% военных», — отметил он.

Экс-глава правительства уточнил, что из-за этого происходят автомобильные аварии с участием военной техники, происшествия с гранатами, взятия заложников и другие преступления.

Азаров подчеркнул, что по окончании конфликта эта проблема усугубится, когда вернувшиеся с фронта военнослужащие не смогут найти себя в мирной жизни и поймут, что государство их бросило.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в силовых структурах ЛНР заявили, что на бывших позициях ВСУ в республике нашли бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков. Один из местных жителей уточнил, что весной 2018 года ВСУ тщательным образом охраняли это место, куда спецмашины постоянно доставляли какие-то грузы.

В июле российский доброволец с позывным Топаз, некоторое время находившийся в украинском плену, рассказал, что военнослужащие ВСУ регулярно употребляют наркотики и странно себя ведут. Он уточнил, что украинские военные часто били пленных и издевались над ними.

До этого главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь рассказала, что в состав ВСУ и националистических формирований брали наркозависимых. Медик добавила, что бывали случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих ВСУ доставляли с психозами.