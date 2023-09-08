Москва, 9 сентября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Интерпол обеспокоен фактом масштабных поставок на Украину различного вооружения, которое после завершения конфликта может оказаться в любой точке мира, заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в интервью телеканалу Euronews.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень обеспокоены поставляемым оружием и тем, что, как только оружие замолчит, оно может оказаться на других театрах военных действий по всему миру», — сказал генсек.

По словам Юргена Стока, между Интерполом и российской полицией продолжается обмен информацией по поводу различных преступлений, которые, он подчеркнул, не являются политически мотивированными.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое западные союзники поставили Украине в рамках военной помощи, уже появляется на границах Израиля. Он выразил свою обеспокоенность и отметил, что именно это и стало одной из причин, по которой Израиль воздерживается от оказания Украине какой-либо военной помощи. Руководство страны опасается, что подобным образом израильское оружие попадёт в руки Ирана.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок Украине различных вооружений. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Также он подчеркивал, что поставки оружия и подготовка украинских военнослужащих европейскими специалистами делают США и НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине.