Льгов, Курская область, 8 сентября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх подозреваемых в причастности к гибели девушки и массовому отравлению шаурмой в Льгове Курской области. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

«В Курске задержаны лица, причастные к гибели девушки и массовому отравлению жителей города Льгова», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

Отмечается, что на данный момент прорабатывается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, им планируют предъявил обвинения. К совершению преступления, по данным Следственного комитета, причастны четыре человека — владелец торгового киоска и три сотрудника.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября следователи курчатовского следственного отдела СУ СК по Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели 22-летней девушки, отравившей шаурмой, купленной в киоске. Согласно заявлению следственного регионального управления ведомства, днём 6 сентября девушка в городе Льгов купила шаурму в местном киоске, а когда съела, почувствовала себя плохо, после чего вызвала скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в больницу, где позднее она скончалась.