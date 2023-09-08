Москва, 8 сентября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Пожар в складских помещениях площадью 800 квадратных метров полностью ликвидирован на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Москве», — сказано в сообщении. Уточняется, что ликвидация пожара объявлена в 02:01 мск.

Возгорание на складе, расположенном по адресу Кусковская улица, 26Б, произошло в 00:02 мск. К ликвидации пожара привлекались более 90 человек и 29 единиц техники, борьба с огнём осложнялась высокой пожарной нагрузкой внутри здания.

Локализация пожара на площади 800 кв. метров объявлена в 01:46 мск. По данным московского Дептранса, на время работы оперативных и экстренных служб временно перекрывалось движение автотранспорта по Кусковской улице.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре площадью 800 кв. метров в складском помещении на востоке Москвы. Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.