Вашингтон, 8 сентября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассчитывают, что по итогам саммита G20 в Нью-Дели (Индия) удастся принять совместное заявление. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия G20

«Наши координаторы работают день и ночь на протяжении последних нескольких дней над совместным заявлением. Соединённые Штаты подходят к этому вопросу очень добросовестно с целью достичь консенсуса в атмосфере компромисса по многим сложным вопросам», — сказал Салливан.

При этом он отметил, что не готов судить о позициях Российской Федерации и Китайской Народной Республики в этом вопросе и добавил, что не даёт гарантий об удачном согласовании заявления. «Лучше спросить у других», — заключил Салливан.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника сообщило, что страны G20 пришли к единому подходу относительно украинского конфликта. Саммит «Большой двадцатки» пройдёт 9–10 сентября в Индии. На него также приглашены главы Испании, Египта, ОАЭ, Бангладеша, Маврикии, Нигерии, Нидерландов, Омара и Сингапура.