Москва, 8 сентября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Дебош в бизнес-центре устроил мужчина с «внешними признаками опьянения» на юге Москвы. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Информация о противоправных действиях гражданина поступила в отделение полиции по району Чертаново Северное. Уточнялось, что мужчина устроил дебош в административном здании на Варшавском шоссе.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что мужчина с внешними признаками сильного опьянения пришёл в бизнес-центр и стал настойчиво требовать пропустить его в здание. Получив отказ, гражданин стал угрожать присутствующим и в целом вёл себя агрессивно. После вызова сотрудников полиции мужчина немедленно скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Уточняется, что задержанный оказался 46-летним гостем города. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на борту рейса Магадан — Москва во время посадки произошёл пьяный дебош. В московском международном аэропорту Шереметьево неадекватного мужчину попытались пересадить на другое место, но он не успокоился и объявил, что захватит самолёт. Дебошира задержали. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также сообщалось, что в одном из хостелов польского Гданьска устроили погром два пьяных украинца. Мужчины в возрасте 33 лет и 21 года разбили окна в здании хостела и проникли внутрь. Блуждая по зданию, украинцы сломали несколько дверей и громили комнаты. Дебоширам предъявили обвинение в уничтожении и порче чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы.