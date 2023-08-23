Варшава, 23 августа, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Погром в одном из хостелов польского Гданьска устроили два пьяных украинца. Об этом 22 августа сообщил новостной портал WNP.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Пресс-секретарь городской полиции Мариуш Хржановский уточнил, что инцидент произошел 18 августа. Двое граждан Украины в возрасте 33 и 21 год разбили окна в здании хостела и проникли внутрь. Блуждая по зданию, мужчины сломали несколько дверей и громили комнаты. Также украинцы разбили окна автомобиля, припаркованного у хостела.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, задержали правонарушителей. При этом мужчины вели себя агрессивно, отказывались выполнять приказы, а один из украинцев бросал предметы в полицейских. После задержания в организме 21-летнего украинца выявили почти 2,5 промилле алкоголя, у другого — более одного промилле.

Хржановский пояснил, что мотивом к совершению правонарушения, возможно, стало недовольство мужчин тем, что их попросили покинуть хостел, так как они вели себя неадекватно. Владелец заведения заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).

Украинцам предъявили обвинение в уничтожении и порче чужого имущества, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое граждан Украины пострадали при нападении на них футбольных фанатов в польском Каменце-Забковицком. По данным местной полиции, группа из 17 футбольных фанатов, вооружившись подручными средствами, в том числе дубинками, палками, мачете и хоккейной клюшкой, приехала к дому, где проживали два украинца. Нападавшие избили и потом ограбили мужчину 44 лет и молодого человека 18 лет.