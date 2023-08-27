Москва, 27 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. На борту рейса Магадан — Москва во время посадки произошёл пьяный дебош: мужчина пытался захватить самолёт, передаёт 27 августа РЕН ТВ.

Известия/Александр Полегенько

В московском международном аэропорту Шереметьево мужчину, который неадекватно вёл себя, попытались пересадить на другое место.

В итоге мужчина, который был пьян, не успокоился, объявив, что захватит самолёт. Дебошира задержали. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января из-за пьяного дебошира на четыре часа задержали самолёт Красноярска — Пхукет. Мужчина, который вёл себя агрессивно, собирался лететь с семьёй. Самолёт улетел без них.

В начале апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово на полчаса задержали рейс в Москву из-за пьяного дебоша спортсмена Александра Емельяненко. В итоге его пустили в самолёт.