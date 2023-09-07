Вашингтон, 7 сентября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки выделило Украине 600 миллионов долларов в качестве военной помощи. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«Сегодня Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи в рамках инициативы военной помощи Украине», — сказала Сабрина Сингх в ходе брифинга.

В новый пакет военной помощи в размере 600 миллионов долларов вошли оборудования для усиления средств противовоздушной обороны Украины, артиллерийские снаряды, боеприпасы для РСЗО HIMARS, снаряды калибра 105 мм, средства РЭБ и оборудование для разминирования.

Также Сабрина Сингх добавила, что в ближайшее время США доставят на Украину бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться в распоряжении этой осенью.

Кроме того, в Пентагоне отметили, что Соединённые Штаты Америки уже предоставили Украине военную помощь в размере более чем на 44 миллиардов долларов.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон окажет Украине дополнительную помощь на более чем один миллиард долларов. Он отметил, что 600 миллионов из этой суммы будут переданы в качестве вооружения.