Москва, 28 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко, сообщается 28 августа на сайте Кремля.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко

«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими», — сказал глава государства, заслушав доклад о развитии региона.

Российский лидер также призвал Хоценко стараться напрямую работать с жителями, поскольку это «очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин в ночь на 23 августа провёл рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Глава региона доложил президенту России, что ситуация в республике остаётся напряжённой, но стабильной, без обострений. Кроме того, Пасечник рассказал Путину о формировании органов власти в ЛНР.