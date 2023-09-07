Раменское, Московская область, 7 сентября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В пяти квартирах на Десантной улице в Раменском в Московской области выбило окна при падении обломков беспилотника, 7 сентября сообщил глава городского округа Николай Ханин в своём Telegram-канале.

Илья Лазарев/ТАСС Повреждения жилого дома после падения беспилотника

Глава города сообщил, что в 03:40 мск в Раменском система РЭБ подавила беспилотник, в результате чего на уровне верхних этажей многоквартирного дома прогремел взрыв.

«На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля», — сообщил Ханин.

Он уточнил, что это здание, а также дома №7, 8 и 9 на улице Лучистой осматривают сотрудники оперативных служб, выявляя возможные повреждения.

«Пострадавших среди людей, к счастью, нет», — отметил Ханин.

Он добавил, что оперативный штаб Подмосковья принял меры по восстановлению повреждений или выплате компенсаций. Формат оказываемой помощи будет выбирать сам житель пострадавшего района.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны 7 сентября заявила о сбитом беспилотнике самолётного типа над территорией Раменского района. Дрон российская система ПВО уничтожила в 03:30 мск.

Также в ночь на 7 сентября российские силы ПВО сбили дроны над территорией Брянской и Ростовской областей. В результате атаки ВСУ беспилотниками пострадал житель Ростова-на-Дону.