Москва, 7 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Бразилия существенно нарастила поставки российских нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива, заявил в беседе с РИА Новости посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли», — сказал посол, отметив, что Бразилия также является одним из крупнейших производителей нефти с объёмом производства около 3 миллионов баррелей в сутки.

Родриго де Лима Баэна Соарес добавил, что наращивание импорта российского дизеля и бензина необходимо, так как бразильская нефть достаточно тяжёлая, а нефтеперерабатывающих заводов для производства дизельного топлива не хватает.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тысяч баррелей в сутки.