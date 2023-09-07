Токио, 7 сентября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Японская ракета-носитель H2A с первым посадочным модулем для исследования спутника Земли SLIM стартовала с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима). Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте Японского агентства аэрокосмических исследования (JAXA).

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

До сегодняшнего дня запуск модуля SLIM несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения и сбора данных о кратерах и рельефе Луны. Также он оснащён специальной камерой, позволяющей измерять количество содержащихся в поверхности Луны химических элементов.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Японском агентство аэрокосмических исследований сообщили о переносе запуска ракеты-носителя с первым японским посадочным модулем для исследования Луны. О переносе объявили за 20 минут до запуска.