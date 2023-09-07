Япония впервые запустила ракету-носитель с лунным посадочным модулем
Токио, 7 сентября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Японская ракета-носитель H2A с первым посадочным модулем для исследования спутника Земли SLIM стартовала с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима). Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте Японского агентства аэрокосмических исследования (JAXA).
До сегодняшнего дня запуск модуля SLIM несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.
Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения и сбора данных о кратерах и рельефе Луны. Также он оснащён специальной камерой, позволяющей измерять количество содержащихся в поверхности Луны химических элементов.
Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Японском агентство аэрокосмических исследований сообщили о переносе запуска ракеты-носителя с первым японским посадочным модулем для исследования Луны. О переносе объявили за 20 минут до запуска.