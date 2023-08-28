Токио, 28 августа, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем для исследования спутника Земли отложили из-за погодных условий. Об этом сообщили в Японском агентстве аэрокосмических исследование (JAXA).

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По данным агентства, в районе космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима возникли неблагоприятные погодные условия. В первую очередь, речь идёт о сильном порывистом ветре. О переносе было объявлено за 20 минут до запуска.

Аппарат SLIM высотой 2,4 метра и массой 200 килограммов предназначен для изучения и сбора данных о кратерах и рельефе Луны. Также он оснащён специальной камерой, позволяющей измерять количество химических элементов, содержащихся в породах лунной поверхности.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля агентство Jiji сообщило, что в Японии на полигоне во время испытаний твёрдотопливной ракеты «Эпсилон-S» произошёл взрыв. Испытания под началом Японского аэрокосмического агентства (JAXA) проходили на полигоне в префектуре Акита.