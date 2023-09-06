Киев, 6 сентября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве, сообщило 6 сентября украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Киеве работает ПВО», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 сентября на территории Украины объявили воздушную тревогу: в 04:21 мск — в Днепропетровской и Полтавской областях, затем и в других регионах.

К настоящему моменту режим воздушной тревоги на Украине не действует.

Комментариев со стороны Министерства обороны РФ в связи с этой информацией не поступало.