Киев, 6 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В расположенном на левом берегу Днепра в Киеве доме прогремел взрыв. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание «Страна».

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«В Киеве на Русановке прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Очевидцы заявили, что сразу после этого из квартиры на бульваре Игоря Шамо пошёл дым. На место происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб, воздушную тревогу не объявляли.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Также в украинской столице в тот момент работала система противовоздушной обороны.

В ночь на 6 сентября на территории Украины объявляли режим воздушной тревоги. В 04:21 мск он был объявлен в Днепропетровской и Полтавской областях, а затем в остальных регионах страны.