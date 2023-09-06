Москва, 6 сентября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Общество «Знание» и движение детей и молодёжи «Движение Первых» подвели итоги всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Финал состоялся 6 сентября в Москве, вопросы были в области истории и географии России.

Владимир Гердо/ТАСС

Первое место заняла команда из Перми «Муравейник», второе — ученики саратовского Физико-технического лицея №1, третье — команда школы № 12 из Абакана Красноярского края. В десятку лучших вошли команды из Липецкой, Архангельской, Нижегородской, Рязанской, Псковской и Вологодской областей и Татарстана. Все они получили ценные призы, в том числе денежные премии «Знания».

«Каждый из вас сегодня одержал победу и получил очень важный опыт. Человек растёт и двигается вперёд только тогда, когда он берётся за то, что ранее казалось ему невозможным. Если ему удаётся это сделать, он поднимается на шаг выше. И так будет в вашей жизни всегда», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, поздравляя призёров.

Турнир стартовал в марте 2023 года. В нём приняли участие более 430 детей из 5667 населённых пунктов со всех регионов страны, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Для участников соревнований подготовили 830 вопросов. Их придумывали помощник президента России, зампредседателя наблюдательного совета общества «Знание» Владимир Мединский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, популяризатор науки Сергей Малоземов, народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября стартовала регистрация на просветительский марафон общества «Знание» — «Знание. Первые». Он пройдёт с 4 по 6 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве.

Первые 10 тысяч зарегистрированных смогут посетить студии марафона. Жители регионов смогут смотреть лекции и дискуссии в прямом эфире в формате онлайн на сайте общества «Знание» и в его группе в социальной сети «ВКонтакте».