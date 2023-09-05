Москва, 5 сентября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» — «Знание. Первые» пройдет с 4 по 6 ноября 2023 года» и начнется в Москве на территории ВДНХ. Регистрация на мероприятия началась и проходит на сайте marathon. znanierussia.ru. Побывать на них смогут все желающие.

Алексей Никольский/РИА Новости

Первые 10 тысяч зарегистрированных получат возможность посетить студии марафона на ВДНХ, а зрители со всей России смогут присоединяться к трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире в формате онлайн на сайте общества «Знание» и в его группе в социальной сети ВКонтакте. Генеральным партнером образовательной программы выставки выступает общество «Знание».

Марафон стартует в день открытия Международной выставки-форума «Россия», на которой представят главные достижения страны. Он будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах.

«Международная выставка-форум «Россия» обращена к каждому россиянину. На ней посетители смогут узнать больше о своей родной стране: о ее достижениях, природных богатствах, людях и традициях. На полгода территория ВДНХ станет миниатюрной проекцией России, ведь на выставке будут представлены все 89 регионов страны, федеральные министерства, корпорации, будут организованы масштабные образовательные и культурные программы», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Основной темой марафона «Знание. Первые» станут современные достижения России и российских граждан, способствующие развитию страны и повышению ее авторитета на международном уровне. По традиции марафона на мероприятиях выступят и поделятся своим опытом выдающиеся ученые, руководители компаний, предприниматели, мастера культуры и искусства, государственные и общественные деятели.

«Россия — великая страна, которая активно развивается вопреки всем препятствиям. И осенний марафон «Знание. Первые» расскажет о прорывных открытиях наших соотечественников на современном этапе. За три дня программы ведущие специалисты из разных сфер — от культуры и искусства до науки и бизнеса — расскажут о достижениях россиян в XXI веке. Также мы будем говорить о том, как способствует прогрессу сегодняшняя молодежь и что может сделать для дальнейшего процветания России каждый человек, который стремится найти свое призвание и достичь самореализации», — сообщил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Марафон будет проводиться уже в шестой раз по счёту. Первый из них состоялся в мае 2021 года. За два последних года, когда были проведены другие четыре марафона, их посетили более 50 тысяч молодых людей из разных регионов РФ, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Существенным итогом каждого марафона становится создание актуального просветительского контента, пополняющего цифровую библиотеку общества «Знание». Записи онлайн-трансляций с пяти предыдущих марафонов набрали более 580 млн просмотров.

Российское общество «Знание» ведёт свою историю от советской общественной организации «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний», основанного в 1947 году. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». В апреле 2021 года в рамках послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал осуществить перезапуск общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года общество «Знание» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты совместного исследования. Согласно его итогам выяснилось, что 84% граждан России в возрасте от 14 и старше доверяют обществу «Знание». Среди школьников и студентов показатель доверия к организации составляет соответственно 87% и 89%.

Исследование также показало, что в РФ растёт узнаваемость просветительского марафона общества. Так, после провидения первых двух марафонов в конце 2021 года, о мероприятиях было осведомлено более 30% респондентов, а на момент опроса — уже почти 45%.