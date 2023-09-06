Москва, 6 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил 6 сентября, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Вместе с неолимпийскими — более ста. Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры, работаем, чтобы о желании сменить гражданство сразу оповещались федерации. Мы хотим минимизировать количество случаев смены спортивного гражданства, сейчас есть такая тенденция», — заявил он на заседании коллегии Министерства спорта.

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) из-за конфликта на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В марте 2023 года исполком МОК изменил решение и рекомендовал допускать к турнирам спортсменов, не поддерживающих проведение специальной военной операции в нейтральном статусе, при этом отказывая тем, кто каким-либо образом связан с российскими вооружёнными силами или органами безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал об инициативе, предполагающей компенсацию меняющим спортивное гражданство атлетом государству затрат, которые оно понесло на его подготовку. Депутат Госдумы Николай Валуев 14 июля поддержал это предложение и заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум, что это следует расценивать не как сдерживающий фактор, а как фактор справедливости. Однако, как он полагает, даже если норма начнёт действовать, она не повлияет на количество случаев смены спортивного гражданства, ни увеличив их, ни сократив. Член Совета Федерации Александр Карелин также выразил солидарность с предложением.