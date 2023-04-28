Красногорск, 28 апреля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Пятиклассник покончил с собой в городе на северо-востоке Подмосковья. Незадолго до гибели он обсуждал домашнее задание в телефонном разговоре с матерью, сообщило 28 апреля издание «МК».

Светлана Шевченко/РИА Новости Полиция

Вечером 27 апреля тело мальчика, лежащее возле многоэтажного дома, обнаружил прохожий. Он вызвал скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть.

Полицейские выяснили, что 11-летний мальчик жил в этом же доме с матерью и ходил в расположенную неподалёку школу. Педагоги назвали его очень прилежным учеником. В момент гибели мальчика его 32-летняя мать была на работе, она вернулась домой спустя полчаса.

В квартире нашли записку, в которой школьник указал время совершения суицида и попросил мать ценить «тех, кто рядом».

По словам матери, сын в тот день был в хорошем настроении, он ни с кем не ссорился и не говорил о каких-либо проблемах. За 20 минут до гибели сын позвонил ей и рассказал о домашнем задании, которое собирался выполнить.

Главное следственное управление СК по Московской области проводит проверку по факту гибели школьника.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Москве под машину попала 12-летняя школьница, перебегавшая дорогу в неположенном месте. Её доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Управлявшая автомобилем женщина рассказала, что не успела предотвратить наезд на выбежавшую девочку. В кармане школьницы нашли записку о намерении совершить суицид. Покончить с собой она не смогла из-за ДТП. Следователи разбираются в причинах происшествия.