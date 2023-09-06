Киев, 6 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита на Украину обсудит с местным руководством контрнаступление ВСУ, борьбу с коррупцией, объявит о новом пакете военной помощи, сообщила 6 сентября американская телерадиокомпания ABC News.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Госсекретарь США Энтони Блинкен

Комментируя визит Блинкена в Киев, официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что глава ведомства встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками. Это продемонстрирует поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Блинкен объявит о новом пакете военной помощи Украине. Будет обсуждаться тема контрнаступления ВСУ, а также ряд других вопросов.

«Госсекретарь рассмотрит потребности Украины в области энергетики, безопасности и гуманитарной помощи, а также сделает заявления о том, как Соединённые Штаты могут продолжать поддерживать Украину в этих областях», — сказал Миллер.

Планируется встреча Блинкена с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа и его украинский коллега проведут пресс-конференцию.

Блинкен планирует также провести в Киеве круглый стол с организациями гражданского общества для обсуждения усилий по борьбе с коррупцией, сообщило издание The Washington Post.

«Мы хотим убедиться, что у Украины есть всё, что ей нужно, не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что у неё есть сильный сдерживающий фактор», — процитировала газета обращение Блинкена к Кулебе.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Блинкена приземлился в аэропорту Киева утром 6 сентября. Этот визит главы Госдепа на Украину — четвёртый с момента начала СВО. Он проходит на фоне обещания Вашингтона выделить Украине военную помощь в размере $250 млн.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная помощь Пентагона не остановит СВО и не решит проблем Киева. В Москве видят, что США стремятся длить конфликт на Украине, и поэтому продолжают вооружать Киев.