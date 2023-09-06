Киев, 6 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины. Об этом 6 сентября свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в 04:21 мск в Полтавской и Днепропетровской областях, а затем, с небольшим временным интервалом, воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Позже других сирена воздушной тревоги включилась в западной части страны, в 05:37 мск последними оповещение получили жители Львовской области. Граждан просят проследовать в укрытия во всех украинских регионах. Сообщается о предстоящей ракетной атаке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один из объектов инфраструктуры в Днепропетровске получил повреждения при взрыве, на объекте вспыхнул пожар.

Также в ночь на 4 сентября в регионе объявляли воздушную тревогу в Одесской области, после чего там прогремела серия взрывов.