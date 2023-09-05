Москва, 5 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) собрала доказательства гибели жителей Изюма в Харьковской области в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, сообщила 5 сентября РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений организации Мэри Уорхэм.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов», — сказала она.

Уорхэм подчеркнула, что при опросе жителей стало понятно, что обстрелы кассетными боеприпасами вели ВСУ.

HRW уже публиковали данные о применнении ВСУ запрещённых боеприпасов. Так, 31 января HRW представила данные о применении ВСУ противопехотных мин «Лепесток». В организации сообщили, что в Изюме из-за украинских мин погибли 11 мирных жителей, около 50 получили ранение, в том числе пятеро детей. При этом Украина является государством-участником Договора о запрещении мин 1997 года.

Киев не отреагировал на обвинения HRW и других организаций. На заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве украинская делегация заявила, что ВСУ не использует их в конфликте с Россией.

Оттавская конвенция, к которой Украина присоединилась в 2006 году, налагает полный запрет на использование противопехотных мин. При этом ещё в конце 2022 года было известно, что Киев имеет на вооружении более чем 3 млн таких мин.

В мае 2023 года в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в ДНР на «Лепестке» подорвался мужчина. Он стал 113-м мирным жителем, пострадавшим от запрещённой мины с конца февраля 2022 года.