Штат Калифорния, США, 6 сентября, 2023, 03:35 — ИА Регнум. В ночь со вторника на среду в Соединённых Штатах Америки пройдут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил официальный представитель министерства обороны страны Патрик Райдер.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

«Испытательный пуск запланирован с 23:47 5 сентября по 05:47 6 сентября. Целью… является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания», — сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.

Он добавил, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты, запланированное ещё несколько лет назад, носит штатный характер. Пуск ракеты будет осуществлён с военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния).

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля военные Соединённых Штатов Америки провели второй с начала 2023 года испытательный запуск МБР Minuteman III. Конечной целью полёта стал район вблизи атолла Кваджалейн в составе Маршалловых островов.