Вашингтон, 19 апреля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Военные США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это второй пуск с начала года. Об этом сообщили в ВВС США.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Пуск был произведён 19 апреля в 5:11 утра по тихоокеанскому стандартному времени с базы американских Космических сил Вандерберг в Калифорнии.

«19 апреля [военные] провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны», ― указано в сообщении.

Конечной целью полёта стал район вблизи атолла Кваджалейн в составе Маршалловых островов, расположенный примерно в 4200 милях от стартовой точки.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Военно-воздушные силы США провели в феврале. Также Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом, в сентябре 2022 года.

В марте Соединённые Штаты Америки провели статические огневые испытания баллистической ракеты lLGM-35A Sentine, которая должна заменить ракету Minuteman III.