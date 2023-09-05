Москва, 5 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Профильный комитет Государственной думы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства. Об этом 5 сентября рассказал депутат Михаил Матвеев (фракция КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Матвеев уточнил, что в законопроекте сроком возвращения на летнее время указан март 2024 года, в связи с чем Госдума должна определиться, принимать этот документ или нет.

Ранее в СМИ появились сообщения, что правительство России не поддержало идею о восстановлении сезонного перевода времени.

Как сообщало ИА Регнум, проект о возврате на летнее время внесли в Госдуму в конце июня, в нём предлагается переводить время на один час в период с марта по октябрь. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 19 июня отметила, что восстановление в России сезонного перевода времени — довольно сложный процесс, который вызовет большие экономические затраты и грозит ухудшением состояния здоровья населения.

Депутат Матвеев предлагал возобновить переход на летнее время ещё в феврале текущего года, обратившись в правительство с соответствующим документом. Автор инициативы указывал, что астрономически восход не должен наступать раньше 4:30 утра, однако на данный момент в России этому требованию удовлетворяет только часть регионов.